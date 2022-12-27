В 2022 году аграрная экспортная выручка сократилась на 16%, - УКАБ

В 2022 году по сравнению с 2021 годом выручка от экспорта агропродукции в Украину сократилась на 16%. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

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"В 2022 году экспортная выручка от продукции агропромышленного комплекса составит около 23,3 млрд. USD, что на 16% меньше аналогичного показателя прошлого года. В начале 2022 года на фоне потенциального нападения России на Украину экспортные отгрузки были существенно увеличены, что и позволило избежать еще более весомого разрыва в годовых показателях. Так, в январе 2022 года показатель экспортной выручки вдвое превысил показатель января 2021 года", - говорится в сообщении.

Согласно ему, наибольшее уменьшение поступления экспортной выручки наблюдалось в начале войны – в марте и апреле 2022 года, с постепенным ростом до конца года в соответствии с темпами налаживания работы альтернативных маршрутов и начала работы "зернового коридора".

ТОП-5 позиций крупнейшей экспортной выручки в 2022 году составляют традиционные для Украины экспортные продукты: кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, рапс и семена подсолнечника. Исключение – только семена подсолнечника, которые раньше перерабатывались на территории Украины. С началом войны переработка семян подсолнечника сократилась из-за временной блокировки морских путей, что и привело к экспорту непосредственно сырья.

"Продукция АПК уже давно занимает значительную долю в экспортной выручке и в текущих условиях она продолжает увеличиваться. Так, в ноябре 2022 года эта доля составила 68%. Основная причина такого роста – это, с одной стороны, значительный интерес мирового общества в сельскохозяйственной украинской продукции, а с другой – более чем достаточное количество ее в Украине, что значительно превышает внутренние потребности", - отметили в УКАБ.

Напомним, за первые 18 дней декабря Украина отгрузила на внешние рынки 3,6 млн тонн агропродукции и ее переработки, что на 800 тыс. тонн больше, чем за первую половину ноября.