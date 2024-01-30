Державний борг України збільшився вдвічі: скільки винні західним партнерам

За підсумками 2023 року державний борг перевищив 5,5 трлн грн., збільшившись з початку війни удвічі.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Державний борг збільшився з початку війни удвічі

"За даними Міністерства фінансів, на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або 145,3 млрд. дол. у валютному еквіваленті", - зауважує Гетманцев.

За його словами, за 2023 рік державний борг збільшився:

у гривні на 35,4% (+ 1444 млрд. грн.),

у валютному еквіваленті на 30,4% (+33,9 млрд. дол.).

Як зазначив Гетманцев, найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС на суму 18 млрд. євро, що обумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті і 61% - у валютному.

На приріст держборгу також вплинуло отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР, а також від уряду Канади.

"Як і минулого року, левова частка (близько 6/7) зростання всього державного боргу у 2023 році обумовлювалась збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта (1/7) – за рахунок ОВДП", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що видатки на обслуговування державного боргу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду державного бюджету (проти 6,5% у 2022 і 12,4% у 2021 році)

Крім того, з 28.02.2022 державний борг зріс на 102% (+2 789,4 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 56% (+52 млрд. дол.).

У борговій структурі зовнішній держборг збільшився до 70% (до війни 60,9%), борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП) – 72,8% (65,1%).

Частину із зовнішнього боргу реструктуризовано

"Отже, за 2 роки війни структура державного боргу об’єктивно погіршилась. Утім, вкотре нагадаю, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол", - констатував Гетманцев.

Він додав, що за підсумками 2023 року співвідношення державного боргу до ВВП складе близько 85% ВВП (проти 78,4% у 2022 і 48,9% у 2021 році).

Як зауважив Гетманцев, водночас, попередні прогнози на цей рік були набагато гіршими (зокрема МВФ давав 98% ВВП).

"Отже, боргове навантаження на економіку залишається високим, боргові ризики зросли, але ситуація на сьогодні є контрольованою. Про це свідчить успішний перезапуск внутрішнього боргового ринку, продовження реструктуризації перед офіційними кредиторами, а також озвучені плани Мінфіну повернутись на ринки зовнішніх комерційних запозичень вже у 2025-2026 роках", - підсумував Гетманцев.

Він додав, що на фоні затримок із зовнішнім фінансуванням важливо, аби наша боргова політика була послідовною, а країна залишалась передбачуваним позичальником.

Скільки грошей Україна отримала від країн-донорів з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна отримала від країн-донорів близько $73,7 млрд прямої бюджетної підтримки.

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад 37 млрд доларів.

Наразі надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com