Країни G7 та Паризький клуб відтермінували виплати держборгу Україною до 2027 року

Група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки та Паризького клубу погодились призупинити виплати за офіційним боргом до 2027 року.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Як йдеться у повідомленні, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Таким чином, дія Меморандуму, який було підписано 14 вересня 2022 року, буде продовжена до кінця березня 2027 року. Це відповідає завершенню поточної EFF програми МВФ.

Підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

"Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму $122 млрд, наданої партнерами України", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Сергій Марченко додав, що група офіційних кредиторів відзначила роботу українського уряду у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, які стосуються сфери боргової політики і повинні стати основою для економічного відновлення країни.

Нагадаємо, перед цим Міжнародний валютний фонд погодив програму реструктуризації зовнішнього боргу України. Мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу діятиме до 2027 року, а реструктуризацію комерційного боргу проведуть до середини 2024 року. За словами голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея, реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу проведуть саме в такий термін, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір.

Прогноз МВФ щодо державного боргу України

Міжнародний валютний фонд очікує, що загальний державний борг України в 2023 році зросте до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Згідно доповіді директора Фінансового департаменту МВФ Віктора Гаспара, загальний державний борг України у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, складав 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, і очікується, що впродовж поточного року він зросте до 88,1%.

Разом з тим, МВФ прогнозує, що загальний державний борг України буде зростати й надалі, досягнувши 98,6% у наступному році, і пікового рівня в 100,7% - у 2025 році. Після цього передбачається поступове зменшення цього показника.