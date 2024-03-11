Гетманцев пояснив, чому S&P знизило кредитний рейтинг України

Міністерство фінансів України готується до продовження реструктуризації комерційного зовнішнього держборгу (перед власниками єврооблігацій, ВВП-варрантів), переговори про що мають бути завершені до серпня 2024 року.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України з "CCC" до "CC", залишивши негативний прогноз. За шкалою агентства рейтинг знижено до категорії "дефолт емітента ще не відбувся, але майже невідворотній". Насправді, тут немає сенсації", - зазначив Гетманцев.

Він пояснив, що згідно з критеріями рейтингових агентств операції реструктуризації підпадають під визначення дефолту, що призводить до зниження рейтингу. Очікується, що інші агентства, такі як Fitch і Moody's, також знизять свої рейтинги після S&P.

"Відповідно напередодні переговорів рейтингові агентства почнуть знижувати суверенний кредитний рейтинг України та наші рейтинги в іноземній валюті до останнього перед-дефолтного рівня, що першим власне і зробив S&P. Найближчим часом за ним підуть інші агентства (Fitch, Moody's)", - повідомив Гетманцев.

За його словами, рейтинги може бути знижено до рівня вибіркового чи обмеженого дефолту. Така сама ситуація була і в 2022 році, коли було проведено першу реструктуризацію зовнішнього комерційного держборгу. Проте, після завершення процедури обміну боргу можна очікувати підвищення кредитного рейтингу України. Підтримка Міжнародного валютного фонду у формі програми EFF також допоможе в цьому плані.

"Це базовий сценарій, що підкріплюється програмою EFF із МВФ. Нагадаю, за цим сценарієм у грудні Україна провела успішну боргову реструктуризацію, зафіксувавши відстрочку в обслуговуванні і погашенні зовнішнього держборгу перед країнами G-7 та Паризьким клубом до березня 2027 року. Реструктуризація боргу перед зовнішніми комерційними кредиторами також передбачена "парасолькою" програми EFF", - пише голова фінкомітету.

Він додає, що наразі рано говорити про умови цієї реструктуризації, оскільки для її здійснення потрібна згода не менше 75% власників відповідних цінних паперів, а "будь-які домисли щодо боргової реструктуризації на даному етапі – чиста спекуляція".

S&P не вперше знизило рейтинг України

9 березня стало відомо, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз - "негативний".

В агентстві вважають, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями.

Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P знизило кредитний рейтинг України в інвалюті з "CCC+" до "CCC" – це відбулося після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року.

Раніше повідомлялося, що протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд грн та у доларовому еквіваленті на $33,9 млрд, головним чином за рахунок розширення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

За даними "Інтерфакс-Україна", станом на 31 жовтня 2023 року, державний та гарантований державою борг України склав 4 958,4 млрд гривень або 136,4 млрд доларів у валютному еквіваленті. Вже наступного місяця держборг перевищив позначку 5 трлн гривень, збільшившись з початку війни на 2,3 трлн. грн, що приблизно становить 90% ВВП. Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг склав 5519,5 млрд грн або 145,3 млрд доларів США.