S&P знизило рейтинг України в інвалюті до CC, прогноз – "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC", прогноз - "негативний".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що український уряд почне офіційні переговори про реструктуризацію боргу з приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить цей процес до середини поточного року. Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями", - пояснило агентство свої дії.

Разом з тим, S&P підтвердило короткострокові рейтинги України в іноземній валюті "С", у національній валюті "ССС+/С" і за національною шкалою "uaBB". Прогноз за рейтингом в інвалюті - "негативний", а за рейтингом у нацвалюті - "стабільний".

"Ми розуміємо, що державний борг України, номінований у гривні, не підпадає під дію плану реструктуризації боргу", - зазначило агентство.

Там додали, що, ймовірно, знизять рейтинг до "SD" (вибірковий дефолт) під час реструктуризації, оскільки у світлі тривалого платіжного балансу і бюджетних проблем розглядатимуть її як проблемну.

S&P нагадало, що група кредиторів України вже продовжила відтермінування платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ 2027 року, однак їхня участь у додатковій реструктуризації боргу можлива за умови згоди приватних зовнішніх кредиторів на не менш сприятливу реструктуризацію боргу. З цією метою уряд планує домогтися полегшення тягаря за єврооблігаціями до закінчення терміну дії наявного мораторію на виплати за ними в серпні 2024 року. Агентство розраховує на розкриття деталей реструктуризації найближчими місяцями після публікації оцінки стійкості боргу від МВФ (DSA), що встановлює загальні параметри полегшення боргового тягаря, за підсумками схвалення третього перегляду програми EFF. За відсутності реструктуризації уряду загрожують виплати з обслуговування боргу за єврооблігаціями в розмірі $4,5 млрд у 2024 році і приблизно $3 млрд у середньому щорічно у 2025-2027 роках.

На думку S&P, реструктуризація гривневого боргу малоймовірна, оскільки він здебільшого належить Нацбанку України (НБУ) і вітчизняним банкам, половина з яких перебуває в державній власності.

Нагадаємо, у квітні 2023 року S&P знизило кредитний рейтинг України в інвалюті з "CCC+" до "CCC" – це відбулося після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року.

Раніше повідомлялося, що протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд грн та у доларовому еквіваленті на $33,9 млрд, головним чином за рахунок розширення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Додамо, що за даними Міністерства фінансів, на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або $145,3 млрд у валютному еквіваленті.

За словами Гетманцева, найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС на суму €18 млрд, що обумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті і 61% - у валютному.

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