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Державний борг Україні скоротився у січні: що цьому посприяло
На 31 січня державний та гарантований державою борг становив 5 488,1 млрд грн або 144,9 млрд дол. у валютному еквіваленті. У січні державний борг скоротився на 0,6% в гривні або на 0,3% у валюті.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, у січні держборг скоротився на 0,6% в гривні («мінус» 31,4 млрд. грн.), у валютному еквіваленті на 0,3% («мінус» 0,42 млрд. дол.).
Що допомогло скоротити держборг
Як зауважив Гетманцев, на скорочення державного боргу вплинуло:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень
- невелике послаблення курсу євро до долара і гривні на звітну дату, що призвело до переоцінки і зменшення доларового і гривневого еквіваленту заборгованості у євро, насамперед, за пільговими кредитами від Євросоюзу.
Структура державного боргу (на кінець січня):
- 69,6% - зовнішній борг, 30,4% - внутрішній;
- 72,5% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% - борг у гривні;
- 67% - борг із фіксованою ставкою, 33% - борг із змінною ставкою.
Державний борг України збільшився вдвічі
Нагадаємо, що з початку війни державний борг збільшився у два рази (+2 758 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 55% (+51,6 млрд. дол.).
Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).
Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.
Джерело фото: ua.depositphotos.com