Государственный долг Украины сократился в январе: что этому посодействовало

На 31 января государственный и гарантированный государством долг составил 5488,1 млрд грн или 144,9 млрд дол. в валютном эквиваленте. В январе госдолг сократился на 0,6% в гривне или на 0,3% в валюте.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в январе госдолг сократился на 0,6% в гривне (минус 31,4 млрд грн), в валютном эквиваленте на 0,3% (минус 0,42 млрд долл.).

Что помогло сократить госдолг

Как отметил Гетманцев, на сокращение государственного долга повлияло:

отсутствие значительных внешних официальных заимствований;

небольшое ослабление курса евро к доллару и гривне на отчетную дату, что привело к переоценке и уменьшению долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего, по льготным кредитам от Евросоюза.

Структура государственного долга (на конец января):

69,6% – внешний долг, 30,4% – внутренний;

72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне;

67% – долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Напомним, что с начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

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