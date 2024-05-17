Мінекономіки презентувало проєкт оновленого порядку стимулювання для індустріальних парків

Міністерство економіки представило проєкт оновленого порядку стимулювання індустріальних парків в Україні, який буде впроваджено найближчим часом після затвердження відповідної постанови Уряду.

Про це повідомило Мінекономіки.

В презентації йшла мова про зміни в нормативній базі та механізми державного стимулювання для індустріальних парків в Україні.

Державне стимулювання передбачає стимулювання для облаштування інфраструктури індустріальних парків та компенсацію витрат на підключення до інженерних мереж. Один заявник зможе отримати до 150 млн грн на індустріальний парк, державне стимулювання покриватиме 50% вартості проєкту (80% для деокупованих територій).

Для отримання державного стимулювання заявники повинні відповідати кільком критеріям, серед яких:

включення парку до Реєстру індустріальних парків;

відсутність заборгованостей і відкритих проваджень у справі про банкрутство.

Заявка на отримання коштів подається до уповноваженого банку, який здійснює перевірку документів та передає їх до Мінекономіки для прийняття рішення.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, співпраця між державними органами, бізнесом та міжнародними партнерами є ключем до успішного розвитку мережі індустріальних парків.

"Лише спільними зусиллями ми можемо створити сприятливі умови для учасників парків, що в свою чергу, позитивно вплине на економіку України та підвищить її конкурентоспроможність на міжнародній арені", - додав він.

Заступник міністра також зазначив, що створення та розвиток індустріальних парків є важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності української економіки та збільшення ВВП країни.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Також додамо, що в Україні наразі відбувається активне створення індустріальних парків. Так, раніше повідомлялося, що два нових індустріальних парки з'являться на Прикарпатті та під Кривим Рогом.

Нагадаємо, нещодавно Уряд ухвалив рішення про утворення ще двох індустріальних парків На Вінниччині та Івано-Франківщині. Завдяки цьому буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

У квітні до реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", який розташований на території Львівської області, та індустріальний парк під назвою Borschiv, який буде розташований у Тернопільській області та займатиме площу 30 гектарів.