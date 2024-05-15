Морські порти України збільшили вантажообіг вдвічі

За підсумками квітня портові оператори у морських портах України обробили 9 млн 912 тис. т вантажів, що майже вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

Зазначається, що найбільшу питому вагу у квітні становила обробка зернових вантажів — 6,3 млн т (проти 3,9 млн т у 2023 році).

Вантажообіг через Український коридор у квітні становив 7,7 млн т. Із них — 5,1 млн т — продукція українських аграріїв.

Загалом за січень–квітень 2024 року порти України обробили 37,7 млн т (проти 22 млн т за аналогічний період торік).

Зауважимо, за дев’ять місяців роботи тимчасового морського коридору ним пройшли майже 1600 суден, які забезпечили експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу. Це вже більше, ніж за рік роботи "Зернової ініціативи", в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.