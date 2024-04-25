В порт Одеси зайшов "справжній" контейнеровоз з Китаю вперше з початку війни

21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався контейнеровоз "Pros Hope", який без зупинок приплив із Китаю. Таке судно зайшло в українську гавань уперше з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє видання "Думська".

Зазначається, що раніше контейнери з вантажами доставляли в порти Великої Одеси не спеціалізовані судна, а так звані фідери, пристосовані для їхнього перевезення.

Два фідерні контейнеровози, керовані українською компанією, — T Mare і T Moon — від початку квітня працюють на лінії, що зв'язала Чорноморськ із турецьким портом Ялова і румунською Констанцою.

Pros Hope — «чистий» контейнеровоз, побудований 2005 року в Румунії на верфі Vard Tulcea. Судно має довжину 148 метрів, ширину 24 метри. Управляє контейнеровозом німецька компанія Interorient Marine Services.

Контейнеровоз Pros Hope прийшов в порт Одеси із китайського Чжухая без заходу в інші порти.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Станом на початок квітня Українським морським коридором експортовано 36 млн тонн вантажів. За цей час коридором пройшло вже 1,286 тис. суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Це вже більше, ніж за рік роботи Зернової ініціативи, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.