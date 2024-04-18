Ситуація у дунайській логістиці критична, судноплавство перестало бути рентабельним – Асоціація портів України

Асоціація портів України “Укрпорт” звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через критичну ситуацію в дунайській логістиці. Портовики скаржаться, що через скорочення експорту агропродукції ставки фрахту впали подекуди нижче довоєнного рівня.

Зазначається, що через відновлення торік роботи портів Великої Одеси та запуск Українського морського коридору значно скоротився потік експорту аграрної продукції через українські порти на Дунаї, які на початку повномасштабної війни виконували роль альтернативного логістичного напряму.

“Після стрімкого “розігріву” ринку відбулось не менш стрімке “охолодження”. З огляду на величезну пропозицію флоту та відсутність вантажів, ставки фрахту впали у 2-2,5 рази порівняно з 2023 роком і в деяких випадках є нижчими довоєнного рівня”, – йдеться у зверненні.

В асоціації нарікають, що суднохідні компанії вимушені працювати з від’ємною рентабельністю заради збереження частки ринку. Зауважуючи, що тривалий період критично низьких ставок може призвести до деградації потенціалу дунайського кластеру: більша частина флоту буде виведена у відстій, втрачені дефіцитні кадри, заморожені стивідорні проєкти.

“У випадку, якщо Україні знадобиться знову перенаправити експортний потік на альтернативний напрямок, відновити логістичні потужності буде складно. Дунайська логістика не може залишатись дієздатною, перебуваючи у статусі “пожежної команди”, завжди готової прийти на допомогу”, – зазначають в “Укрпорті”.

Тож, дунайські перевізники просять український уряд про підтримку та координацію зусиль для стабільного обсягу завантаження дунайського кластеру. Зі свого боку обіцяють активну роботу над розширенням клієнтської бази, формуванням комплексних логістичних послуг, оптимізацією витрат, модернізацією флоту та залученням інвесторів.

Нагадаємо, у 2023 році вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних показників – понад 29 мільйонів тонн, що майже в 6 разів більше порівняно з довоєнним періодом. На початку березня повідомлялося, що з початку 2024 року через Дунайські порти було експортовано вже 3,7 мільйона тонн вантажів, з них 2,5 мільйона тонн – зернові культури та олія.

Українська зернова асоціація оцінила експортний потенціал

Водночас, президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов висловив припущення, що показник експорту через дунайські порти можна збільшити на 500 тисяч тонн у місяць , передає Інтерфакс-Україна.

Керівник УЗА нагадав, що завдяки координації роботи з румунськими бізнесменами та урядовцями експорт через дунайські порти зі 100 тисяч тонн агротоварів на місяць до війни зріс до 2,5 мільйона тонн.

Натомість експортний потенціал сухопутних шляхів, на думку Горбачова, наразі є недостатнім, і Україна не зможе за два-три роки добудувати на кордонах потужності для зберігання і перевалки аграрних вантажів, співставні з експортним потенціалом морських портів. Відповідно, використання останніх є безальтернативним.

За оцінкою президента УЗА, у рекордні місяці залізниця та автотранспорт, що стали рушіями аграрного експорту під час війни, забезпечували поставку 1,7 мільйона тонн зернових та олійних на світові ринки. Зазначається, що більша частка експорту припала саме на залізницю.

“За два роки всі, хто причетний до зернового бізнесу, побачили, що нам із вами вдалося досягти такої цифри, як експорт 1,1 мільйона тонн зернових і олійних залізницею. Це був наш рекорд у листопаді 2023 року. Після цього ми вантажили менше, ніж мільйон тонн. На сьогодні це близько 600 тисяч тонн, які ми відвантажуємо через залізницю”, – розповів Горбачов, додавши, що рекордний експорт автотранспортом упродовж місяця становив 600 тисяч тонн.

Разом з тим, українські порти забезпечують експорт 7 мільйонів тонн агротоварів на місяць, навіть без урахування тимчасово окупованих Бердянська та Маруіполя, а також непрацюючих портів Миколаєва і Херсона.

Загалом із серпня 2023 року Україна експортувала морським коридором майже 40 мільйонів тонн вантажів, зокрема 26 мільйонів тонн зерна, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Уже на кінець березня Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси. За сім місяців Українським морським коридором експортовано 33,8 мільйона тонн вантажів, що вже більше, ніж за рік роботи Зернової ініціативи, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

Нагадаємо, що Україна відкрила коридор в серпні 2023 року, після того, як Росія остаточно вийшла з Зернової ініціативи та розпочала системні атаки на портову інфраструктуру та агропотужності. З 14 березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, Український морський коридор став працювати цілодобово. Також вже незабаром, як повідомляли у Мінвідновлення, можуть відновитися контейнерні перевезення.