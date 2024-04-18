Міжнародна морська організація допоможе Україні захищати тимчасовий морський коридор

Делегація Міжнародної морської організації, яка складається з представників Естонії, Литви, Молдови та Бельгії під час свого візиту в Україну запропонувала допомогу для безпечної роботи морського сектору країни і його відновлення у післявоєнний період.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Для цього було проведено переговори з ключовими представниками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Військово-Морських Сил ЗСУ, Адміністрації морських портів, Адміністрації судноплавства, Українського Дунайського Пароплавства та інших відомств.

Делегати також розглянули результати діяльності Українського коридору — тимчасового експортного маршруту Чорним морем, який за сім місяців ефективної роботи перевищив обсяги Зернової ініціативи та досяг показників експорту 2021 року з портів Великої Одеси, становлячи майже 40 млн тонн.

Делегація ознайомилась з наслідками постійних атак Росії на морську і портову інфраструктуру в Одеському, Південному та Ізмаїльському портах, що підкреслює необхідність подальшої міжнародної підтримки в умовах воєнного часу.

Український морський коридор став цілодобовим

З 14 березня український морський коридор після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ став працювати цілодобово. Також незабаром можуть відновитися контейнерні перевезення.

Окрім того, зараз коридор працює такими ж темпами, як у лютому, оскільки в останній тиждень погода була несприятливою. Тоді ж коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування, який становив 8 млн тонн. При чому, 60-65% всіх вантажів складала агропродукція, а решта - руда, метали та добрива.

Як повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков морський коридор із серпня 2023 року до 17 квітня 2024 року забезпечив експорт майже 40 млн т вантажів, зокрема 26 млн т зерна.

За його словами, у січні-березні 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн тонн вантажів, зокрема 4 млн тонн на експорт. Це на 16% менше вантажів, ніж у січні-березні 2023 року.