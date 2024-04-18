Найбільший виробник соняшникової олії повідомив про значне погіршення виробництва та експорту через ракетні атаки РФ

Через нещодавні масштабні ракетні атаки Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні, агрохолдинг "Кернел" повідомив про значне погіршення умов своєї діяльності.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Як ракетні атаки РФ вплинули на діяльність "Кернел"

Згідно з повідомленням "Кернел" на Варшавській фондовій біржі, останні ракетні атаки серйозно вплинули на інфраструктуру виробництва й розподілу електроенергії в різних регіонах України, що призвело до зупинення низки ключових об'єктів, включно із заводами з перероблення олійних культур, когенераційними теплоелектростанціями, елеваторами й експортними терміналами.

"Електропостачання залишається нестабільним, що і далі порушує роботу дочірніх підприємств компанії в Україні", - зауважили в "Кернел".

Крім того, масштабний ракетний удар Росії по транспортній інфраструктурі в районі порту "Чорноморськ" повністю зупинив залізничне сполучення з портом.

"Активи "Кернелу" з перевалки зерна й соняшникової олії, розташовані в порту, значною мірою залежали від залізничних поставок, і цей збій суттєво вплинув на перевалювальні потужності експортних терміналів, що призвело до зниження обсягів перевалки й збільшення вартості логістики", - підкреслили в компанії, зауваживши, що строки відновлення залізничного сполучення наразі не визначено.

Про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) і її експорту (близько 12%). Є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, вирощує агропродукцію та реалізує її.

Чистий прибуток "Кернела" за 2023 ФР становив $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила із чистим збитком $41 млн. Виручка агрохолдингу за 2023 ФР скоротилася на 35% - до $3,455 млрд, проте EBITDA зросла в 2,5 раза - до $544 млн.

За перше півріччя 2024 ФР чистий прибуток "Кернела" впав у 3,6 раза проти першого півріччя 2023 ФР - до $102 млн, а EBITDA - удвічі, до $223 млн за зниження виручки на 16% - до $1,59 млрд.

У вересні 2023 року внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи найбільшого виробника та експортера соняшникової олії у світі "Кернел".

Переробка соняшнику може зупинитися через атаки РФ на енергетику

Українські заводи, які виробляють соняшникову олію, можуть зупиняти свою роботу у разі продовження російських обстрілів по енергооб’єктах. Весняні атаки на інфраструктуру вже призвели до критичного стану енергосистеми України, повідомляє Всеукраїнська аграрна Рада.

“Більшість переробних заводів працюють на електроенергії. Майже всі переробники мають дизельні генератори, але переходити на них недоцільно з огляду на зростання собівартості продукції. У разі продовження російських обстрілів по енергооб’єктах частина заводів може зупинитися через недостатність електроенергії. У критичній ситуації держава буде надавати електроенергію населенню, а не бізнесу”, - зауважують експерти.