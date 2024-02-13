Kernel підтвердив свій кліматичний рейтинг CDP, зберігши лідерство серед українських компаній

У 2023 році Kernel підтвердив свою минулорічну оцінку «В» в рейтингу CDP (Carbon Disclosure Project), зберігши лідерство серед українських компанії. Рейтинг оцінює діяльність компаній в сфері корпоративного кліматичного управління.

Минулого року компанія піднялася на дві позиції вище, порівняно з 2021 роком. Kernel активно підтримує розкриття відповідних даних за методологією CDP, зокрема і як орієнтир для щорічного вдосконалення і посилення лідерської позиції в сфері низьковуглецевого розвитку в регіоні.

«Попри всі виклики воєнного часу і важливість їх вирішення тут і зараз, необхідно завжди мислити на перспективу. Впровадження кліматичних ініціатив в Україні та дотримання бізнесом принципів сталого розвитку залишається однією із ключових складових стабільності сьогодні, а в майбутньому – визначальним фактором залучення інвестицій у відбудову», - зазначає Євген Осипов, СЕО Kernel.

«Рейтинг Carbon Disclosure Project – це один із найбільш упізнаваних інструментів оцінювання нефінансових показників діяльності компанії, зокрема в сферах управління вуглецевим слідом операційної діяльності та кліматичними ризиками, реалізації бізнесових можливостей, пов’язаних із декарбонізацією та побудовою партнерства із постачальниками і споживачами. Позиція компанії в рейтингу та інформація, яка розкривається на платформі CDP, може, серед іншого, використовуватись для бенчмаркінгу та інформування рішень щодо залучення сталого фінансування. Для нас дуже цінно, що цього року вдалося утримати свої позиції та залишитися лідером серед українських компаній», - підкреслює Марта Трофімова, керівниця напрямку сталого розвитку Kernel.

За результатами 2023 р. компанії-учасники збільшили розкриття інформації за затребуваними параметрами на 24%. Водночас укладачі рейтингу CDP щороку збільшують кількість та якість даних для опитування, щоб якомога точніше оцінювати відповідність лідерським позиціям щодо корпоративного кліматичного управління. Поглиблені запити враховують наукові досягнення, відгуки зацікавлених сторін та потреби ринку у більшій прозорості інформації щодо сталого розвитку бізнесу.