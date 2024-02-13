Kernel подтвердил свой климатический рейтинг CDP, сохранив лидерство среди украинских компаний

В 2023 году Kernel подтвердил свою прошлогоднюю оценку "В" в рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project), сохранив лидерство среди украинских компаний. Рейтинг оценивает деятельность компаний в сфере корпоративного климата.

В прошлом году компания поднялась на две позиции выше по сравнению с 2021 годом. Kernel активно поддерживает раскрытие соответствующих данных по методологии CDP, в том числе как ориентир для ежегодного совершенствования и усиления лидерской позиции в сфере низкоуглеродного развития в регионе.

«Несмотря на все вызовы военного времени и важность их решения здесь и сейчас, необходимо всегда мыслить на перспективу. Внедрение климатических инициатив в Украине и соблюдение бизнесом принципов устойчивого развития остается одной из ключевых составляющих стабильности сегодня, а в будущем определяющим фактором привлечения инвестиций в восстановление», - отмечает Евгений Осипов, СЕО Kernel.

«Рейтинг Carbon Disclosure Project – это один из наиболее узнаваемых инструментов оценки нефинансовых показателей деятельности компании, в частности, в сферах управления углеродным следом операционной деятельности и климатическими рисками, реализации бизнес-возможностей, связанных с декарбонизацией и построением партнерства с поставщиками и потребителями. Позиция компании в рейтинге и информация, раскрываемая на платформе CDP, может, среди прочего, использоваться для бенчмаркинга и информирования решений по привлечению устойчивого финансирования. Для нас очень ценно, что в этом году удалось удержать свои позиции и остаться лидером среди украинских компаний», - подчеркивает Марта Трофимова, руководитель направления устойчивого развития Kernel.

По результатам 2023 г. компании-участники увеличили раскрытие информации по востребованным параметрам на 24%. В то же время составители рейтинга CDP ежегодно увеличивают количество и качество данных для опроса, чтобы как можно точнее оценивать соответствие лидерским позициям по корпоративному климатическому управлению. Углубленные запросы учитывают научные достижения, отзывы заинтересованных сторон и потребности рынка в большей прозрачности информации о устойчивом развитии бизнеса.