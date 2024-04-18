Крупнейший производитель подсолнечного масла сообщил о значительном ухудшении производства и экспорта из-за ракетных атак РФ

Из-за недавних масштабных ракетных атак России на критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине, агрохолдинг "Кернел" сообщил о значительном ухудшении условий своей деятельности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Как ракетные атаки РФ повлияли на деятельность "Кернел"

Согласно сообщению "Кернел" на Варшавской фондовой бирже, последние ракетные атаки оказали серьезное влияние на инфраструктуру производства и распределения электроэнергии в разных регионах Украины, что привело к остановке ряда ключевых объектов, включая заводы по переработке масличных культур, когенерационные теплоэлектростанции, элеваторы. экспортными терминалами

"Электроснабжение остается нестабильным, что и дальше нарушает работу дочерних предприятий компании в Украине", - отметили в "Кернеле".

Кроме того, масштабный ракетный удар России по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск полностью остановил железнодорожное сообщение с портом.

"Активы "Кернела" по перевалке зерна и подсолнечного масла, расположенные в порту, в значительной степени зависели от железнодорожных поставок, и этот сбой оказал существенное влияние на перевалочные мощности экспортных терминалов, что привело к снижению объемов перевалки и увеличению стоимости логистики", - подчеркнул, заметив, что сроки восстановления железнодорожного сообщения пока не определены.

О "Кернеле"

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, выращивает и реализует агропродукцию.

Чистая прибыль "Кернела" за 2023 год ФР составила $299 млн, тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком $41 млн. Выручка агрохолдинга за 2023 год ФР сократилась на 35% - до $3,455 млрд, однако EBITDA выросла в 2,5 раза - до $5 .

За первое полугодие 2024 года ФР чистая прибыль "Кернела" упала в 3,6 раза против первого полугодия 2023 года ФР - до $102 млн, а EBITDA - вдвое, до $223 млн за снижение выручки на 16% - до $1,59 млрд.

В сентябре 2023 года в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в мире "Кернел".

Переработка подсолнечника может остановиться из-за атак РФ на энергетику

Украинские заводы, производящие подсолнечное масло, могут останавливать свою работу в случае продолжения российских обстрелов по энергообъектам. Весенние атаки на инфраструктуру уже привели к критическому состоянию энергосистемы Украины, сообщает Всеукраинская аграрная рада.

Большинство перерабатывающих заводов работают на электроэнергии. Практически все переработчики имеют дизельные генераторы, но переходить на их нецелесообразно ввиду роста себестоимости продукции. В случае продления российских обстрелов по энергообъектам часть заводов может остановиться из-за недостаточности электроэнергии. В критической ситуации государство будет давать электроэнергию населению, а не бизнесу”, - отмечают эксперты.