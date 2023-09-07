Крупнейший производитель подсолнечного масла сообщил о значительных убытках из-за обстрелов портов Дуная

В результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в мире "Кернел".

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Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение "Кернел" на Варшавской фондовой бирже.

Отмечается, что РФ 2 сентября снова атаковала ключевую портовую инфраструктуру Дуная в Украине, жизненно важную для деятельности дочерних компаний агрохолдинга "Кернел", занимающихся экспортом подсолнечного масла из региона.

"Российские беспилотники повредили резервуар для хранения растительного масла, оборудование, необходимое для перевалки (включая трубопроводы), железнодорожные приемные сооружения, железнодорожные цистерны, ожидающие разгрузки, и административные здания", - сообщили в "Кернел"

В компании сейчас подсчитывают размер нанесенного ущерба.

В "Кернел" добавили, что 3 сентября Россия также атаковала склады зерна, которыми управляет портовый оператор в Дунайском регионе, предоставляющий агрохолдингу важные услуги по перевалке зерна.

"В результате были полностью разрушены два плоских хранилища общей вместимостью 5 тыс. тонн, а еще два плоских хранилища такой же емкости получили повреждения и временно не могут быть использованы для накопления зерна", - отмечают в компании.

Кроме того, 6 сентября произошел еще один удар, нацеленный, в частности, на активы компании в дунайских портах, однако, к счастью, существенного ущерба не было, хотя оперативная деятельность таких активов была нарушена.

"Эти беспощадные авиаудары серьезно подрывают экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины", – резюмируют в "Кернеле".

Также агрохолдинг сообщил, что за август 2023 экспортировал 92 тыс. тонн зерна, 67 тыс. тонн подсолнечного шрота и 98 тыс. тонн подсолнечного масла.

"Объемы экспорта были подорваны проблемами, с которыми сталкивается компания, такими как невозможность экспортировать товары через продолжающиеся нападения России на украинскую портовую инфраструктуру Дуная, что серьезно нарушило речную экспортную логистику", - объясняют в компании.

Ранее, 19 августа, "Кернел" оценил потери от российских обстрелов в июле-августе, по меньшей мере, в $32 млн. Компания спрогнозировала, что в некоторых случаях процесс ремонта продлится до 12 месяцев, что говорит о значительном объеме необходимого восстановления.

Уточнялось, что текущая предварительная оценка необходимых капитальных затрат (CapEx) агрохолдинга для ремонта и восстановления оборудования, поврежденного или уничтоженного во время тех нападений, составляет по меньшей мере $20 млн, тогда как оценочная рыночная стоимость товаров, утраченных в результате этих атак, - примерно $12 млн.

"Кернел" отметил, что поврежденное оборудование и товарно-материальные запасы не были застрахованы от таких непредсказуемых событий, так что это негативно повлияет на состояние ликвидности группы.

Заметим, агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.

Напомним, в результате атаки страны-агрессора РФ в порту Измаил 23 августа было уничтожено 13 тыс. тонн зерна. Также разрушены складские помещения филиала "Бессарабская" агрохолдинга "НИБУЛОН".