"Кернел" инвестировал $44,15 млн в логистику двух украинских портов

Kernel Holding ("Кернел") решил вложить $44,15 млн в усиление логистики для перевалки растительных масел в портах "Черноморск" и "Рени".

Об этом агрохолдинг сообщил на Варшавской фондовой бирже, передает "Интерфакс-Украина".

Компания приобрела за $19,4 млн складские мощности для перевалки растительных масел в порту "Черноморск", а также $24,75 млн — терминал по перевалке подсолнечного масла в порту "Рени".

Приобретение активов, используемых для перевалки растительных масел в порту "Черноморск", компания объяснила планом "повысить устойчивость бизнеса по переработке масличных культур". Дело в том, что одновременное хранение подсолнечного масла в объеме 105 тыс тонн позволит группе не останавливать работу перерабатывающих заводов при перебоях в транспортировке, как это было в 2022-2023 финансовых годах, и сглаживать логистику.

В случае полной блокировки всех украинских черноморских портов, "Кернел" планирует, что подсолнечное масло будет накапливаться в хранилищах, а затем будет перенаправляться автотранспортом в порт на р. Дунай. Таким образом, агрохолдинг намерен "уменьшить логистические расходы альтернативного экспортного маршрута".

А когда их разблокируют, активы используют как основную глубоководную перевалочную базу в Черном море отправляемого на экспорт подсолнечного масла.

Кроме того, "Кернел" заключил договор о приобретении за $24,75 млн 100% корпоративных прав у ООО "Рени-Ойл" - терминала по перевалке подсолнечного масла с одноразовым хранением 15 тыс тонн в порту "Рени".

"Это единственный среди речных портов Украины на Дунае терминал с надлежащими приемными, складскими и разгрузочными мощностями, позволяющий экспортировать масло даже в случае блокады черноморских портов", - добавили в агрохолдинге.

Напомним, ранее мажоритарий холдинга Андрей Веревский договорился с 15 акционерами Kernel Holding о покупке их части. После завершения делистинга он намерен получить 84031230 акций компании, что составляет 100% уставного капитала.