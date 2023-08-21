"Кернел" інвестував $44,15 млн у логістику двох українських портів

Kernel Holding ("Кернел") вирішив вкласти $44,15 млн в посилення логістики для перевалки рослинних олій у портах "Чорноморськ" та "Рені".

Про це агрохолдинг повідомив на Варшавській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Компанія придбала за $19,4 млн складські потужності для перевалки рослинних олій у порту "Чорноморськ", а також за $24,75 млн — термінал з перевалки соняшникової олії в порту "Рені".

Придбання активів, що використовуються для перевалки рослинних олій у порту "Чорноморськ", компанія пояснила планом "підвищити стійкість бізнесу з переробки олійних культур". Справа в тому, що одночасне зберігання соняшникової олії в обсязі 105 тис тонн дозволить групі не зупиняти роботу переробних заводів при перебоях у транспортуванні, як це було у 2022-2023 фінансових роках, та згладжувати логістику.

На випадок повного блокування всіх українських чорноморських портів, "Кернел" планує, що соняшникова олія накопичуватиметься у сховищах, а потім перенаправлятиметься автотранспортом у порт на р. Дунай. У такий спосіб агрохолдинг має намір "зменшити логістичні витрати альтернативного експортного маршруту".

А коли їх розблокують, активи використають як основну глибоководну перевалочну базу в Чорному морі соняшникової олії, яка відправляється на експорт.

Крім того, "Кернел" уклав договір про придбання за $24,75 млн 100% корпоративних прав у ТОВ "Рені-Ойл" — терміналу з перевалки соняшникової олії з одноразовим зберіганням 15 тис тонн у порту "Рені".

"Це єдиний серед річкових портів України на Дунаї термінал з належними приймальними, складськими та розвантажувальними потужностями, що дозволяє експортувати олію навіть у разі блокади чорноморських портів", — додали в агрохолдингу.

Нагадаємо, раніше мажоритарій холдингу Андрій Веревський домовився з 15 акціонерами Kernel Holding про купівлю їхньої частини. Після завершення делістингу він має намір отримати 84 031 230 акцій компанії, що становить 100% статутного капіталу.