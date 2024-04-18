Международная морская организация поможет Украине защищать временный морской коридор

Делегация Международной морской организации, состоящая из представителей Эстонии, Литвы, Молдовы и Бельгии, во время своего визита в Украину предложила помощь для безопасной работы морского сектора страны и его восстановления в послевоенный период.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Для этого были проведены переговоры с ключевыми представителями Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Военно-морских сил ВСУ, Администрации морских портов, Администрации судоходства, Украинского Дунайского Пароходства и других ведомств.

Делегаты также рассмотрели результаты деятельности Украинского коридора — временного экспортного маршрута по Черному морю, который за семь месяцев эффективной работы превысил объемы Зерновой инициативы и достиг показателей экспорта 2021 года из портов Большой Одессы, составляя почти 40 млн тонн.

Делегация ознакомилась с последствиями постоянных атак России на морскую и портовую инфраструктуру в Одесском, Южном и Измаильском портах, что подчеркивает необходимость дальнейшей международной поддержки в условиях военного времени.

Украинский морской коридор стал круглосуточным

С 14 марта украинский морской коридор после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ стал работать круглосуточно. Также в скором времени могут возобновиться контейнерные перевозки.

Кроме того, сейчас коридор работает такими же темпами, как в феврале, поскольку в последнюю неделю погода была неблагоприятной. Тогда же коридор вышел на рекордный объем транспортировки, который составил 8 млн. тонн. Причем, 60-65% всех грузов составляла агропродукция, а остальные – руда, металлы и удобрения.

Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков морской коридор с августа 2023 года по 17 апреля 2024 года обеспечил экспорт почти 40 млн т грузов, в том числе 26 млн т зерна.

По его словам, в январе-марте 2024 года порты Дунайского кластера обработали более 5,6 млн. тонн грузов, в том числе 4 млн. тонн на экспорт. Это на 16% меньше грузов, чем в январе-марте 2023 года.