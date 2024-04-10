На судна "Українського Дунайського пароплавства" встановлюють двигуни Mitsubishi (ФОТО)

В Австрії на верфі ÖSWAG у місті Лінці почали встановлювати двигуни на судна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство". У планах на 2024 рік – модернізувати перші п’ять суден.

Про це повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

Він спільно з технічним керівником ÖSWAG Харальдом Бьомом перевірили роботи з модернізації теплоходу "Капитан Антипов".

За словами Москаленка, австрійські партнери відзначили дуже якісну підготовку судна, проведену в Україні фахівцями УДП, адже корпус теплоходу практично в ідеальному стані та повністю відновлений гвинто-рульовий комплекс.

""Капитан Антипов" прибув у Лінц власним ходом. Українська команда, яка супроводжує проєкт, наразі демонтує старі двигуни та 45-тонну надбудову судна", - повідомив Москаленко.

Він зауважив, що наступний етап виконуватимуть вже австрійські фахівці. Вони краном знімуть демонтовану надбудову, а старе обладнання замінять новим.

"В ÖSWAG зазначають, що УДП отримає найбільш екологічний та найбільш сучасний флот на Дунаї. Закуплені для пароплавства двигуни Mitsubishi спеціально допрацьовані та повністю відповідають вимогам європейського ES-TRIN/ StageV", - підкреслив Москаленко.

Він додав, що інші великі дунайські суднохідні компанії провели модернізацію раніше, без врахування нових європейських стандартів для річкового транспорту. Тож в УДП з’явився шанс стати лідером.

"Але ES-TRIN це не лише екологія. Євросоюз удосконалив і посилив вимоги до безпеки судноплавства. Судна УДП мають повністю відповідати новим стандартам. Це одна з умов міжнародних донорів, які планують долучитись до проєкту модернізації нашого флоту", - наголосив Москаленко.

Як повідомив очільник УДП, наступні чотири теплоходи доставлять в Лінці караваном після того, як будуть завершені роботи на першому судні.

"План на 2024 рік – модернізувати перші п’ять суден. В ÖSWAG запевняють, що верф із задачею впорається", - підсумував Москаленко.

Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.