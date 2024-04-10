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На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)

На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Судно "Капитан Антипов". Фото: Дмитрий Москаленко

В Австрии на верфи ÖSWAG в городе Линце начали устанавливать двигатели на суда государственной компании "Украинское Дунайское пароходство". В планах на 2024 год модернизировать первые пять судов.

Об этом сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

Он совместно с техническим руководителем ÖSWAG Харальдом Бемом проверили работы по модернизации теплохода "Капитан Антипов".

По словам Москаленко, австрийские партнеры отметили очень качественную подготовку судна, проведенную в Украине специалистами УДП, ведь корпус теплохода практически в идеальном состоянии и полностью восстановлен винто-рулевой комплекс.

"Капитан Антипов" прибыл в Линц собственным ходом. Украинская команда, сопровождающая проект, демонтирует старые двигатели и 45-тонную надстройку судна", - сообщил Москаленко.

Он отметил, что следующий этап будут выполнять уже австрийские специалисты. Они снимут краном демонтированную надстройку, а старое оборудование заменят новым.

Фото 2 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Фото 3 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Фото 4 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Фото 5 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Фото 6 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Фото 7 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)
Фото 8 — На суда "Украинского Дунайского пароходства" устанавливают двигатели Mitsubishi (ФОТО)

"В ÖSWAG отмечают, что УДП получит наиболее экологичный и наиболее современный флот на Дунае. Закупленные для пароходства двигатели Mitsubishi специально доработаны и полностью отвечают требованиям европейского ES-TRIN/StageV", - подчеркнул Москаленко.

Он добавил, что другие крупные дунайские судоходные компании провели модернизацию раньше без учета новых европейских стандартов для речного транспорта. Так что у УДП появился шанс стать лидером.

"Но ES-TRIN это не только экология. Евросоюз усовершенствовал и усилил требования к безопасности судоходства. Суда УДП должны полностью соответствовать новым стандартам. Это одно из условий международных доноров, которые планируют присоединиться к проекту модернизации нашего флота", - подчеркнул Москаленко.

Как сообщил глава УДП, следующие четыре теплохода доставят в Линце караваном после того, как будут завершены работы на первом судне.

"План на 2024 год - модернизировать первые пять судов. В ÖSWAG уверяют, что верфь с задачей справится", - подытожил Москаленко.

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота Украинского Дунайского пароходства (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Одновременно с проектом модернизации первых 5 продолжаются переговоры по модернизации других серий самоходных судов.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "BUSINESS WISDOM SUMMIT"
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