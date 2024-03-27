УДП побудувало і спустило на воду третю SLG-баржу

Українське Дунайське пароплавство (УДП) продовжує оновлення свого річкового вантажного флоту. 27 березня відбувся спуск на воду третьої SLG-баржі вантажопідйомністю 2200 тонн.

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Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, новозбудована баржа, як і дві попередні, призначена для перевезення різноманітних вантажів річковими шляхами. Судна серії SLG створюються компанією самостійно, без залучення зовнішнього фінансування.

Їх виробництво відбувається шляхом модернізації трьох малих самохідних суден-ліхтерів. SLG-баржа має вантажопідйомність 2200 тонн, довжину 76,5 метра та осадку 3,1 метра.

Зазначимо, що конверсія старих ліхтерів дозволяє УДП нарощувати вантажні потужності без значних капіталовкладень. Собівартість виробництва SLG-баржі є набагато нижчою, ніж будівництву нового судна.

Модернізація ліхтерів також створила близько 100 нових робочих місць для корабелів та дала поштовх розвитку виробничих потужностей підприємства загалом.

УДП розпочало будівництво несамохідних суден

Нагадаємо, 13 лютого Українське Дунайське пароплавство успішно завершило спорудження другої великотоннажної SLG-баржі, використовуючи для цього перероблені старі ліхтерні судна (малі баржі довжиною 40 метрів).

2023 році УДП розпочало будівництво несамохідних суден, маючи на балансі понад 80 ліхтерів, більшість з яких не використовуються, обтяжуючи компанію витратами на утримання. Перша перероблена багатотонажна баржа була запущена в експлуатацію наприкінці попереднього року.

Окрім цього, минулого року підрозділ УДП - Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод – відремонтував 4 баржі. Кожна з барж проходила повний цикл ремонту, який в середньому займає 45 діб.