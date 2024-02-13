УДП побудувало ще одну великотоннажну баржу з використаних ліхтерів

Українське Дунайське пароплавство успішно завершило спорудження другої великотоннажної SLG-баржі, використовуючи для цього перероблені старі ліхтерні судна (малі баржі довжиною 40 метрів).

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що оновлена SLG-баржа має вантажопідйомність 2200 тонн, довжину 76,5 метра та осадку 3,1 метра. Для її створення використали ліхтери, які раніше не знаходили застосування або були виведені з експлуатації.

Створення SLG-баржі передбачалоє з'єднання двох ліхтерів шляхом вставки частини, вирізаної з третього судна.

За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, перетворення ліхтерів на SLG-судна дозволяє оновлювати річковий флот навіть під час військових дій, знижуючи вартість виробництва порівняно з будівництвом нових суден з нуля. Проєкт фінансується виключно за рахунок власних коштів пароплавства, без державного фінансування.

"Всі роботи з будівництва нових барж відбуваються в Україні. Це створює нові робочі місця та позитивно впливає як на економіку регіону, так і в цілому на розвиток галузі внутрішніх водних шляхів. Це важливо також для забезпечення логістики та експорту зерна", - сказав він.

Згідно з повідомленням, 2023 році Українське Дунайське пароплавство розпочало будівництво несамохідних суден, маючи на балансі понад 80 ліхтерів, більшість з яких не використовуються, обтяжуючи компанію витратами на утримання. Перша перероблена багатотонажна баржа була запущена в експлуатацію наприкінці попереднього року.

Також минулого року підрозділ Українського дунайського пароплавства - Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод – відремонтував 4 баржі. Кожна з барж проходила повний цикл ремонту, який в середньому займає 45 діб.