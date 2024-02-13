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Транспорт
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УДП построило еще одну крупнотоннажную баржу из использованных лихтеров

УДП построило еще одну крупнотоннажную баржу из использованных лихтеров
УДП построило еще одну крупнотоннажную баржу. Фото: Мининфраструктуры

Украинское Дунайское пароходство успешно завершило строительство второй крупнотоннажной SLG-баржи, используя для этого переработанные старые лихтерные суда (малые баржи длиной 40 метров).

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Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Обновленная SLG-баржа имеет грузоподъемность 2200 тонн, длину 76,5 метра и осадку 3,1 метра. Для ее создания использовали лихтеры, ранее не находившие применение или выведенные из эксплуатации.

Фото 2 — УДП построило еще одну крупнотоннажную баржу из использованных лихтеров

Создание SLG-баржи предполагает соединение двух лихтеров путем вставки части, вырезанной из третьего судна.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, превращение фонарей в SLG-суда позволяет обновлять речной флот даже во время военных действий, снижая стоимость производства по сравнению со строительством новых судов с нуля. Проект финансируется исключительно за счет собственных средств пароходства без государственного финансирования.

"Все работы по строительству новых барж проходят в Украине. Это создает новые рабочие места и оказывает положительное влияние как на экономику региона, так и в целом на развитие отрасли внутренних водных путей. Это важно также для обеспечения логистики и экспорта зерна", - сказал он.

Согласно сообщению, в 2023 году Украинское Дунайское пароходство приступило к строительству несамоходных судов, имея на балансе более 80 лихтеров, большинство из которых не используются, обременяя компанию расходами на содержание. Первая переработанная крупнотоннажная баржа была запущена в эксплуатацию в конце предыдущего года.

Также в прошлом году подразделение Украинского дунайского пароходства – Килийский судостроительно-судоремонтный завод – отремонтировало 4 баржи. Каждая барж проходила полный цикл ремонта, который в среднем занимает 45 суток.

Автор:
Татьяна Гойденко