“Українське дунайське пароплавство” завершило 2023 рік з рекордним прибутком

“Українське дунайське пароплавство” (УДП) отримало у 2023 році рекордні 719 мільйонів гривень чистого прибутку. Загальна сума дивідендів за минулий рік становить 215,6 мільйона гривень. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

Зазначається, що національний перевізник сплатив до бюджету 140,6 мільйона гривень, повністю виконавши зобов’язання перед державою. Загалом з 2022 року УДП сплатило податків на суму понад 1,06 мільярда гривень. Водночас, підприємство також ліквідувало наявні борги.

Зауважимо, що у 2022 році чистий прибуток “Українського дунайського пароплавства” становив 488 мільйонів гривень, тоді як дивіденди на державну частку – 146 мільйонів гривень. 2021 та 2019 роки видалися для підприємства збитковими.

Москаленко наголосив, що рекордний минулорічний прибуток не пов’язаний із високими ставками фрахту (оплати за доставку вантажу). За словами керівника, доходи підприємства продовжували зростати завдяки єдиний логістичній послузі, яка об’єднала фрахт з перевалкою в Україні та Констанці.

У Мінвідновлення повідомили, що високий попит на річкові перевезення, які відбуваються без посередників за ринковою ціною, зберігається від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. На покращення роботи УДП вплинула також структуризація системи закупівель та велика кількість антикорупційних заходів.

“Українське дунайське пароплавство" стабільно демонструє зростання по всіх показниках. Крім надходжень в бюджет, тут розширюють і власні потужності за рахунок модернізації старого флоту”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Експорт Дунаєм

Нагадаємо, що торік вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних показників - понад 29 мільйонів тонн, що майже в 6 разів більше порівняно з довоєнним періодом.

На початку березня повідомлялося, що з початку 2024 року через Дунайські порти було експортовано вже 3,7 мільйона тонн вантажів, з них 2,5 мільйона тонн – зернові культури та олія.

Зазначимо також, що восени 2023 року УДП успішно виконало перші караванні рейси з перевезення баржами української залізної руди до сербського Смедерева, а на зворотньому напрямку - зерна з Угорщини до румунського порту Констанца.

В лютому з огляду на блокаду кордону з Україною польськими протестувальниками УДП оголосило про плани організувати караванні контейнерні перевезення до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Вже згодом УДП оголосило про впровадження таких рейсів за конкретними маршрутами - окрім Констанци, до найближчого румунського дунайського порту Галац, а також до німецького Регенсбурга у верхів'ї Дунаю. В останньому УДП хоче навіть організувати доставку до кінцевих складів у співробітництві з німецькою логістичною компанією.