"Украинское дунайское пароходство" завершило 2023 год с рекордной прибылью

“Украинское дунайское пароходство” (УДП) получило в 2023 году рекордные 719 миллионов гривен чистой прибыли. Общая сумма дивидендов за прошлый год составила 215,6 миллионов гривен. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, а также гендиректор компании Дмитрий Москаленко.

Отмечается, что национальный перевозчик уплатил в бюджет 140,6 миллиона гривен, полностью выполнив обязательства перед государством. В общей сложности с 2022 года УДП уплатило налогов на сумму более 1,06 миллиарда гривен. При этом предприятие ликвидировало и имеющиеся долги.

Отметим, что в 2022 году чистая прибыль "Украинского дунайского пароходства" составляла 488 миллионов гривен, тогда как дивиденды на государственную долю - 146 миллионов гривен. 2021 и 2019 годы оказались для предприятия убыточными.

Москаленко подчеркнул, что рекордная прошлогодняя прибыль не связана с высокими ставками фрахта (оплаты за доставку груза). По словам руководителя, доходы предприятия продолжали расти благодаря единой логистической услуге, объединившей фрахт с перевалкой в Украине и Констанце.

В Минвосстановления сообщили, что высокий спрос на речные перевозки, которые проходят без посредников по рыночной цене, сохраняется с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. На улучшение работы УДП также повлияла структуризация системы закупок и большое количество антикоррупционных мер.

"Украинское дунайское пароходство" стабильно демонстрирует рост по всем показателям. Кроме поступлений в бюджет, здесь расширяют и собственные мощности за счет модернизации старого флота”, – отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Экспорт по Дунаю

Напомним, что в прошлом году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей - более 29 миллионов тонн, что почти в 6 раз больше по сравнению с довоенным периодом.

В начале марта сообщалось, что с начала 2024 года через Дунайские порты было экспортировано уже 3,7 миллиона тонн грузов, из них 2,5 миллиона тонн – зерновые культуры и подсолнечное масло.

Отметим также, что осенью 2023 года УДП успешно выполнил первые караванные рейсы по перевозке баржами украинской железной руды в сербское Смедерево, а на обратном направлении - зерна из Венгрии в румынский порт Констанца.

В феврале, учитывая блокаду границы с Украиной польскими протестующими, УДП объявило о планах организовать караванные контейнерные перевозки в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынский порт Констанца.

Уже вскоре УДП объявило о запуске таких рейсов по конкретным маршрутам - кроме Констанцы, в ближайший румынский дунайский порт Галац, а также в немецкий Регенсбург в верховье Дуная. В последнем УДП хочет даже организовать доставку на конечные склады в сотрудничестве с немецкой логистической компанией.