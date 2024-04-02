Украина в марте экспортировала товаров на $3,2 млрд

В марте 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства составил 11,8 млн. тонн.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в первом квартале 2024 года украинский экспорт оставался на относительно стабильном уровне, который приближается к уровню января 2022 года – предшествующему широкомасштабному вторжению месяцу.

В физическом измерении – это около 12 млн тонн, в денежном – более $3 млрд ежемесячно.

По предварительным данным, в марте экспортировано товаров объемом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд.

Украина планирует увеличить объемы экспорта морским коридором на четверть

За семь месяцев Украинским морским коридором экспортировано 33,8 млн. тонн грузов, что уже больше, чем за год работы Зерновой инициативы, в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

"Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры - сети автомобильных дорог и железной дороги - при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть", - заявлял вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Заметим, что программа доступного страхования судов UNITY, которую реализуют Marsh McLennan и Lloyd's of London совместно с правительством Украины, значительно расширилась. Теперь застраховать по программе можно будет не только морские перевозки зерна и других важных продовольственных товаров, но и суда, перевозящие все невоенные грузы, такие как железная руда, сталь и контейнерные перевозки.

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