Ситуация в дунайской логистике критическая, судоходство перестало быть рентабельным – Ассоциация портов Украины

Ассоциация портов Украины "Укрпорт" обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за критической ситуации в дунайской логистике. Портовики жалуются, что из-за сокращения экспорта агропродукции ставки фрахта упали местами даже ниже довоенного уровня.

Отмечается, что из-за возобновления в прошлом году работы портов Большой Одессы и запуска Украинского морского коридора значительно сократился поток экспорта аграрной продукции через украинские порты на Дунае, которые в начале полномасштабной войны выполняли роль альтернативного логистического направления.

"После стремительного "разогрева" рынка произошло не менее стремительное "охлаждение". Учитывая огромное предложение флота и отсутствие грузов, ставки фрахта упали в 2-2,5 раза по сравнению с 2023 годом и в некоторых случаях стали ниже довоенного уровня”, – говорится в обращении.

В ассоциации сетуют, что судоходные компании вынуждены работать с отрицательной рентабельностью ради сохранения доли рынка. Отмечая, что длительный период критически низких ставок может привести к деградации потенциала дунайского кластера: большая часть флота будет выведена в отстой, потеряны дефицитные кадры, заморожены стивидорные проекты.

"В случае, если Украине понадобится снова перенаправить экспортный поток на альтернативное направление, восстановить логистические мощности будет сложно. Дунайская логистика не может оставаться дееспособной, находясь в статусе "пожарной команды", всегда готовой прийти на помощь, - отмечают в "Укрпорте".

Дунайские перевозчики просят украинское правительство о поддержке и координации усилий для стабильного объема загрузки дунайского кластера. Со своей стороны обещают активную работу по расширению клиентской базы, формированию комплексных логистических услуг, оптимизации затрат, модернизации флота и привлечению инвесторов.

Напомним, в 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей – более 29 миллионов тонн, что почти в 6 раз больше по сравнению с довоенным периодом. В начале марта сообщалось, что с начала 2024 года через Дунайские порты было экспортировано уже 3,7 миллиона тонн грузов, из них 2,5 миллиона тонн – зерновые культуры и масло.

Украинская зерновая ассоциация оценила экспортный потенциал

В то же время президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев высказал предположение, что показатель экспорта через дунайские порты можно увеличить на 500 тысяч тонн в месяц, передает Интерфакс-Украина.

Руководитель УЗА напомнил, что благодаря координации работы с румынскими бизнесменами и правительственными чиновниками экспорт через дунайские порты из 100 тысяч тонн агротоваров в месяц до войны вырос до 2,5 миллиона тонн.

В то же время экспортный потенциал сухопутных путей, по мнению Горбачева, пока недостаточен, и Украина не сможет за два-три года достроить на границах мощности для хранения и перевалки аграрных грузов, сопоставимые с экспортным потенциалом морских портов. Соответственно, использование последних является безальтернативным.

По оценке президента УЗА, в рекордные месяцы железная дорога и автотранспорт, ставшие двигателями аграрного экспорта во время войны, обеспечивали поставку 1,7 миллиона тонн зерновых и масличных на мировые рынки. Отмечается, что большая часть экспорта пришлась именно на железную дорогу.

“За два года все, кто причастен к зерновому бизнесу, увидели, что нам с вами удалось достичь такой цифры, как экспорт 1,1 миллиона тонн зерновых и масличных по железной дороге. Это был наш рекорд в ноябре 2023 года. После этого мы грузили меньше, чем 1 млн тонн. На сегодня это около 600 тысяч тонн, которые мы отгружаем через железную дорогу”, – рассказал Горбачев, добавив, что рекордный экспорт автотранспортом в течение месяца составлял 600 тысяч тонн.

Вместе с тем украинские порты обеспечивают экспорт 7 миллионов тонн агротоваров в месяц, даже без учета временно оккупированных Бердянска и Маруиполя, а также неработающих портов Николаева и Херсона.

Всего с августа 2023 года Украина экспортировала по морскому коридору около 40 миллионов тонн грузов, в том числе 26 миллионов тонн зерна, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Уже к концу марта Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы. За семь месяцев через Украинский морской коридор было экспортировано 33,8 миллиона тонн грузов, что уже больше чем за год работы Зерновой инициативы, в которой участвовали ООН, Россия и Турция.

Напомним , что Украина открыла коридор в августе 2023 года после того, как Россия окончательно вышла из Зерновой инициативы и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности. С 14 марта после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ Украинский морской коридор стал работать круглосуточно. Также уже в скором времени, как сообщали в Минвосстановлении, могут возобновиться контейнерные перевозки.