В порт Одессы вошел "настоящий" контейнеровоз из Китая впервые с начала войны

21 апреля в один из терминалов Одессы пришвартовался контейнеровоз "Pros Hope", который без остановок приплыл из Китая. Такое судно зашло в украинскую гавань впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает издание "Думская".

Ранее контейнеры с грузами доставляли в порты Большой Одессы не специализированные суда, а так называемые фидеры, приспособленные для их перевозки.

Два фидерных контейнеровоза, управляемых украинской компанией, — T Mare и T Moon — с начала апреля работают на линии, связавшей Черноморск с турецким портом Ялова и румынской Констанцой.

Pros Hope – "чистый" контейнеровоз, построенный в 2005 году в Румынии на верфи Vard Tulcea. Судно имеет длину 148 метров, ширину 24 метра. Управляет контейнеровозом германская компания Interorient Marine Services.

Контейнеровоз Pros Hope пришел в порт Одессы из китайского Чжухая без захода в другие порты.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.

По состоянию на начало апреля украинским морским коридором экспортировано 36 млн тонн грузов. За это время по коридору прошло уже 1,286 тыс. судов, которые экспортировали 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Это уже больше, чем через год работы Зерновой инициативы, в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .