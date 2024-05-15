Морские порты Украины увеличили грузооборот вдвое

По итогам апреля портовые операторы в морских портах Украины обработали 9 млн. 912 тыс. т грузов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает ГП "Администрация морских портов Украины".

Отмечается, что наибольший удельный вес в апреле составила обработка зерновых грузов – 6,3 млн т (против 3,9 млн т в 2023 году).

Грузооборот через Украинский коридор в апреле составил 7,7 млн т. Из них 5,1 млн т — продукция украинских аграриев.

В целом за январь-апрель 2024 порты Украины обработали 37,7 млн т (против 22 млн т за аналогичный период в прошлом году).

Заметим, за девять месяцев работы временного морского коридора им прошли почти 1600 судов, обеспечивших экспорт 45 млн тонн грузов в 44 страны мира. Это уже больше, чем через год работы "Зерновой инициативы", в которой принимали участие ООН, Россия и Турция.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.