Экспорт морским коридором Украины достиг 45 миллионов тонн

За девять месяцев работы временного морского коридора им прошли около 1600 судов, которые обеспечили экспорт 45 млн тонн грузов в 44 страны мира. Это уже больше, чем за год работы "Зерновой инициативы", в которой участвовали ООН, Россия и Турция.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора около 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительную часть экспорта составляет продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков.

"Украина, несмотря ни на что, остается топ-экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности. 38 стран мира получили более 30 млн тонн продукции украинских аграриев", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что на подходе к портам еще 108 судов, экспортирующих более 3 млн тонн грузов.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно .

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, являвшимся до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украина возобновила контейнерные перевозки из портов Большой Одессы

В один из портов Большой Одессы, а именно порт Черноморск, 3 апреля морским коридором прошел первый контейнеровоз за время полномасштабной войны.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором, стало грузовое судно под флагом Панамы. Его общая длина составляет 105 метров, а ширина – 17 метров.