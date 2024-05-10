Експорт морським коридором України сягнув 45 мільйонів тонн

За дев’ять місяців роботи тимчасового морського коридору ним пройшли майже 1600 суден, які забезпечили експорт 45 млн тонн вантажів до 44 країн світу. Це вже більше, ніж за рік роботи “Зернової ініціативи”, в якій брали участь ООН, Росія та Туреччина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"За майже 9 місяців функціонування Українського коридору майже 1600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значну частку експорту становить продукція українських аграріїв для світових продовольчих ринків.

"Україна попри все залишається топ- експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки. 38 країн світу отримали понад 30 млн тонн продукції українських аграріїв", - підкреслили у Мінінфраструктури.

У відомстві додали, що на підході до портів ще 108 суден, які експортують понад 3 млн тонн вантажів.

Україна досягла довоєнних обсягів експорту з портів Великої Одеси

У липні 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.

Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, у січні Україна змогла вийти на довоєнні обсяги експорту тимчасовим морським коридором і наблизитися до показників, які були до повномасштабного вторгнення по загальному обсягу експорту.

Український морський коридор з березня, після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ, став працювати цілодобово.

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

До одного з портів Великої Одеси, а саме порту Чорноморськ, 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час повномасштабної війни.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало вантажне судно під прапором Панами. Його загальна довжина становить 105 метрів, а ширина - 17 метрів.