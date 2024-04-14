Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації боргу

Група власників українських єврооблігацій обрала компанію PJT Partners Inc своїм фінансовим консультантом напередодні потенційної реструктуризації боргових зобовʼязань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що власники облігацій — велика група, до якої входять Amundi, BlackRock і Amia Capital — активізують зусилля, оскільки заморожування виплат за єврооблігаціями, наданими Україні в 2022 році, має закінчитися у вересні.

Глава управління боргом України Юрій Буца заявив у січні, що в найближчі місяці потрібні додаткові дані, які послужать основою для обговорення з власниками єврооблігацій.

За його словами, Україна сподівається досягти угоди до вересня.

За даними видання, компанія Weil, Gotschal & Manges LLP виступить юридичним консультантом власників облігацій.

Bloomberg нагадує, що виплати за непогашеними міжнародними облігаціями України на 20 мільярдів доларів були припинені два роки тому після вторгнення Росії згідно угоди, яка була досягнута з власниками облігацій.

Зауважимо, Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів. Офіційні переговори з цього питання можуть розпочатися вже у квітні.

Державний борг України збільшився вдвічі

Нагадаємо, що з початку війни державний борг збільшився у два рази (+2 758 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 55% (+51,6 млрд. дол.).

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.

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