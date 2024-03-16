Комітет кредиторів розпочне переговори щодо реструктуризації $20 млрд держборгу України

Власники облігацій України за кордоном планують створити комітет кредиторів перед переговорами про перегляд держборгу. Інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд, планують обговорити його реструктуризацію.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів. Офіційні переговори можуть розпочатися вже у квітні.

Видання пише, що це буде перша спроба формалізувати боргові переговори між власниками приватних облігацій і Україною, оскільки вторгнення РФ змусило її заморозити борги, щоб уникнути суверенного дефолту.

Згідно з повідомленням, під час переговорів група кредиторів зможе взаємодіяти з урядом України, для проведення детальних обговорень та обміну конкретними пропозиціями, використовуючи конфіденційну інформацію.

Видання пише, що юридична фірма Weil, яка консультувала кредиторів щодо реструктуризації країни в 2015 році та призупинення виплат, також зв’язалася з деякими з найбільших кредиторів країни, щоб підготуватися до переговорів про борг.

Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих керуючих активами, повідомило одне з джерел.

З початку війни державний борг збільшився удвічі

За підсумками 2023 року державний борг перевищив 5,5 трлн грн., збільшившись з початку війни удвічі.

"За даними Міністерства фінансів, на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або 145,3 млрд. дол. у валютному еквіваленті", - розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Зазначимо, що протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 33,9 млрд доларів США, головним чином за рахунок розширення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Структура державного боргу (на кінець січня):

69,6% - зовнішній борг, 30,4% - внутрішній;

72,5% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 27,5% - борг у гривні;

67% - борг із фіксованою ставкою, 33% - борг із змінною ставкою.

Проте, станом на 31 січня державний та гарантований державою борг становив 5 488,1 млрд грн або 144,9 млрд дол. у валютному еквіваленті. У січні державний борг скоротився на 0,6% в гривні або на 0,3% у валюті.

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу було реструктуризовано перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.

Прогноз МВФ щодо державного боргу України

Міжнародний валютний фонд очікує, що загальний державний борг України в 2023 році зросте до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Згідно доповіді директора Фінансового департаменту МВФ Віктора Гаспара, загальний державний борг України у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, складав 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, і очікується, що впродовж поточного року він зросте до 88,1%.

Разом з тим, МВФ прогнозує, що загальний державний борг України буде зростати й надалі, досягнувши 98,6% у наступному році, і пікового рівня в 100,7% - у 2025 році. Після цього передбачається поступове зменшення цього показника.

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