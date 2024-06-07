Україна веде переговори про часткове списання держборгу

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу. Переговори найближчим часом будуть публічними.

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Про це заявив міністр Сергій Марченко у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуйте новин", - підкреслив Марченко.

Він уточнив, що найближчим часом ці переговори будуть публічними.

Зауважимо, Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів.

Іноземні кредитори хочуть, щоб Україна відновила виплати за боргами

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно. Загалом у кредиторів українських облігацій на 20 мільярдів євро.

WSJ пише, що якщо Україна не відновить виплат за боргами іноземним кредиторам, на неї може чекати дефолт вже до осені.

Якщо угоду не укладуть, Україна може оголосити дефолт – оскільки у серпні закінчаться канікули з обслуговування держборгу, запроваджені іноземними фондами після повномасштабного вторгнення РФ.

Міжнародний валютний фонд нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання". У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Як додаткові цілі під час реструктуризації, окрім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.

Державний борг України зріс на 86,2 млрд грн і перевищив 6 трлн грн

Сукупний державний борг України у квітні 2024 року виріс на 86,2 млрд грн і перевищив позначку в 6 трлн грн.

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.