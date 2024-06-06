Стало відомо, коли МВФ ухвалюватиме рішення про новий транш для України

Виконавча рада МВФ планує ухвалити рішення про виділення нового траншу в розмірі $2,2 мільярда для України в рамках програми EFF протягом наступних тижнів.

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Про це повідомила Джулія Козак, директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ, під час пресбрифінгу у Вашингтоні, пише "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що наша Виконавча рада розгляне рішення по Україні ближчими тижнями", - розповіла вона.

Козак також зазначила, що за попередніми підсумками четвертого перегляду ефективності виконання програми EFF Україною, "ефективність залишається високою", незважаючи на виклики війни.

Вона підкреслила, що були виконані усі кількісні критерії ефективності, вимоги структурного маяка, а також іншого структурного маяка з короткою затримкою.

Представниця МВФ наголосила, що ризики для зростання української економіки залишаються високими через продовження війни. Вона також звернула увагу на процес переговорів між Україною та її кредиторами щодо реструктуризації боргу, підкреслюючи важливість завершення цього процесу на умовах, які відповідають програмі, для доведення державного боргу та задоволення фінансових потреб України до прийнятного рівня.

Нагадаємо, 27 травня у Варшаві та в онлайн-форматі розпочалася місія МВФ щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF) для України на $15,6 млрд, оскільки Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, що до Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня 2023, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня 2023.

Джерело фото: ua.depositphotos.com