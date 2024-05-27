МВФ розпочав з Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Extended Fund Facility

27 травня у Варшаві та в онлайн-форматі розпочалася місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF) для України на $15,6 млрд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках програми EFF.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив на важливості успішного завершення перегляду для отримання чергового траншу.

"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу внаслідок успішного четвертого перегляду вже у червні. Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п'ятого траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США", - наголосив він.

Марченко додав, що Мінфін спільно з НБУ та МВФ продовжує працювати над впровадженням реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення управління, економічного відновлення та євроінтеграції України.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, що до Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою.

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня 2023, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня 2023.