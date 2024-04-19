Україні знадобиться $42 млрд міжнародної допомоги для підтримки бюджету: де будемо брати гроші

Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters.

Підтримка України залишається твердою

"Глобальна підтримка України залишається твердою.Однак, війну Росії проти України потрібно припинити, це людська трагедія і перешкода для перспектив зростання світової економіки", - підкреслила Георгієва.

Вона додала, що станом на зараз МВФ оцінює потреби бюджетної підтримки для України в розмірі $42 мільярди на 2024 рік.

Вона висловила впевненість, що фінансування вдасться знайти, оскільки міжнародна підтримка залишається твердою.

Георгієва наголосила, що для розв’язання економічних проблем для України й регіону потрібно передусім припинити російську війну.

«Війна насамперед - це трагедія, коли щодня вбивають та ранять чоловіків, жінок і дітей. Тож нам потрібно, щоб ця війна закінчилася заради них», - наголосила очільниця МВФ.

Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту

Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Я впевнений, що ми знайдемо всі кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту 2024 року», - зазначив глава українського уряду.

Шмигаль зауважив, що переважна частина з цієї суми вже отримана або запланована впродовж нинішнього року.

Зокрема, за його словами, Україна практично вже має 16 млрд євро за програмою ЄС Ukraine Facility, планує отримати загалом $5,4 млрд у вигляді траншів від МВФ, а також понад $7 млрд від Сполучених Штатів протягом цього року. Прем’єр також зазначив, що Україна має $4,5 млрд від Японії та певну суму у вигляді кредиту DPL від Світового банку.

«Тобто, загалом ми назбирали ту суму, як і планували в бюджеті в якості бюджетного дефіциту – $37 млрд. Ще $5 млрд ми маємо знайти у внутрішніх резервах – це внутрішні запозичення, збори податків в Україні»,- підкреслив Шмигаль.

Він також наголосив, що Україна вже працює з партнерами над залученням фінансування у 2025 році.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що з лютого 2022 року Україна отримала $83,7 млрд фінансової допомоги від партнерів.

У 2024 році до державного бюджету вже надійшло $10,2 млрд.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ - $4,5 млрд та інших.

Водночас Марченко наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.

Раніше Марченко розповів, що протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.