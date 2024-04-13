Крісталіну Георгієву переобрали директоркою-розпорядницею МВФ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Крісталіну Георгієву директором-розпорядником на другий п'ятирічний термін, який розпочнеться 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Відповідно до процедури відбору, встановленої 13 березня 2024 року, Рада провела кілька обговорень, у тому числі з Георгієвою, єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду, перш ніж ухвалити рішення.

"Приймаючи це рішення, Рада високо оцінила сильне та гнучке керівництво Георгієвої протягом її терміну повноважень, зумівши впоратися з низкою великих глобальних потрясінь. Пані Георгієва очолила безпрецедентну реакцію МВФ на ці потрясіння, включаючи схвалення нового фінансування на суму понад 360 млрд доларів з початку пандемії для 97 країн, полегшення обслуговування боргу найбідніших та найбільш уразливих членів Фонду та ін.", - йдеться у зверненні координаторів Виконавчої ради МВФ.

Зазначається, що під її керівництвом фонд представив інноваційні механізми фінансування, у тому числі фонд стійкості та сталого розвитку, він також досяг збільшення квоти на 50% для збільшення постійних ресурсів Фонду і погодився додати до Ради МВФ третього голови з країн Африки на південь від Сахари.

Своєю чергою, Георгієва подякувала Раді директорів за довіру та пообіцяла й надалі працювати над новими напрямками роботи фонду.

"Я глибоко вдячна за довіру та підтримку виконавчої ради Фонду, яка представляє 190 наших членів, і для мене велика честь продовжувати очолювати МВФ протягом другого п'ятирічного терміну", - зазначила Геогрієва.

За її словами, останніми роками МВФ допомагав країнам-членам долати послідовні потрясіння, включаючи пандемію, війни та конфлікти, а також кризу вартості життя.

"Фінансова підтримка, політичні рекомендації та робота з розвитку потенціалу МВФ, що здійснюється нашими співробітниками, сприяли зміцненню спроможності країн справлятися з високою невизначеністю та різкими змінами в економічних умовах", - додала вона.

Про Крісталіну Георгієву

Крісталіна Георгієва, громадянка Болгарії, є директором-розпорядником МВФ з 2019 року.

Раніше вона працювала головним виконавчим директором Світового банку з січня 2017 року.

З 1 лютого 2019 року до 8 квітня 2019 року була тимчасовим президентом Групи Світового банку.

До цього вона працювала в Європейській комісії на посаді комісара з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, а також на посаді віцепрезидентки з питань бюджету та людських ресурсів.

Георгієва має ступінь доктора філософії.

Отримала ступінь магістра економічних наук і магістра політичної економії та соціології в Університеті національної та світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 по 1991 рік.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 21 березня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF 26 березня.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

Окрім нинішнього траншу, на 2024 рік передбачено ще три транші:$2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.