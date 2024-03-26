Україна отримала черговий транш від МВФ у розмірі $880

Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF", - йдеться в його повідомленні.

Він зазначив, що ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!" – заявив Шмигаль.

"Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби державного бюджету України – результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

17 лютого місія МВФ та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), а вже 21 березня виконавча рада МВФ завершила його, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

На 2024 рік передбачено ще три транші: $2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.

Фото: ua.depositphotos.com