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Україна отримала черговий транш від МВФ у розмірі $880
Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF", - йдеться в його повідомленні.
Він зазначив, що ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!" – заявив Шмигаль.
"Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби державного бюджету України – результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України”, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ
17 лютого місія МВФ та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), а вже 21 березня виконавча рада МВФ завершила його, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.
Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд. Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.
На 2024 рік передбачено ще три транші: $2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.
На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.
Фото: ua.depositphotos.com