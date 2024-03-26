Украина получила очередной транш от МВФ в размере $880

Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования EFF.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Сегодня Украина получила 880 млн долларов от МВФ. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что эти средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность.

"Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы. Благодарны МВФ за поддержку и сотрудничество!" – заявил Шмигаль.

"Дополнительное финансирование от МВФ на приоритетные потребности государственного бюджета Украины – результат успешного третьего пересмотра программы EFF. Благодаря своевременной поддержке мы способны и дальше сохранять финансовую стабильность в Украине. После третьего пересмотра мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, поддержки усилий по восстановлению и, наконец, европейской интеграции Украины”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

17 февраля миссия МВФ и представители власти Украины начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), а уже 21 марта исполнительный совет МВФ завершил его, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.

Фото: ua.depositphotos.com