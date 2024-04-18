Україна отримає черговий транш із Ukraine Facility наступного тижня

Європейський Союз наступного тижня надасть Україні додаткове перехідне фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility, після того як Україна успішно виконала усі вимоги для отримання цього траншу.

Про це оголосив Герт-Ян Коопман, генеральний директор Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення, під час участі у Форумі американсько-українського партнерства у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня ми виділимо ще 1,5 млрд євро. Ми оцінили, що Україна цьому відповідає", - сказав він.

Коопман також зазначив, що Єврокомісія нещодавно схвалила український план дій, який буде використаний для розподілу фінансової підтримки від ЄС до кінця 2027 року. За його словами, цей план є амбітним і має на меті стимулювання економічного зростання через комплекс реформ.

Він додав, що ведеться робота над запуском гарантійного інструменту Ukraine Facility, який може залучити більше 40 мільярдів євро від приватного сектору завдяки гарантіям на суму понад 10 мільярдів євро.

Крім того, у співпраці з міжнародними фінансовими інститутами ведеться робота над мобілізацією додаткових інвестицій на суму до 6 мільярдів євро та узгодженням відповідних проектів.

Додамо, що окрім цих 1,5 млрд, Україна отримає ще 1,9 млрд євро перехідного фінансування, швидше за все, у травні поточного року.

Що передбачає План України

План України визначає 69 реформ та 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних та кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану, охоплюють 15 галузей, включаючи енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелену" та цифрову трансформацію, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

Вони спрямовані на підвищення макроекономічної та фінансової стійкості України, удосконалення державного управління, підвищення потенціалу та ефективності адміністрації, підзвітності та чесності судової системи, підтримку розвитку приватного сектору та створення умов, що сприяють стійкому економічному зростанню.

Очікується, що низка реформ допоможе зусиллям України на шляху до вступу до ЄС, сприяючи приведенню її законодавства у відповідність до європейського.

Програма Ukraine Facility

4-річна програма Ukraine Facility надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму €4,5 мільярда через Ukraine Facility, а у 2024 році Україна розраховує отримати ще понад 11 млрд євро від Європейського Союзу в рамках програми.

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