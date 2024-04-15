Єврокомісія схвалила План України, який розблокує €50 мільярдів допомоги

Європейська комісія підтримала запропонований Україною Ukraine Plan (План України) – стратегію реформ в Україні на наступні 4 роки, які сприятимуть стійкому розвитку економіки. Крім того, цей крок прокладає шлях до підтримки України у межах програми Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Фінансування в рамках Програми допоможе Україні підтримати роботу адміністрації, виплачувати зарплати та пенсії, надавати основні державні послуги та підтримувати відновлення та реконструкцію, доки вона продовжує захищатися від агресії Росії", - зазначають у Єврокомісії.

У Єврокомісії зауважили, що виплати будуть проводитися за умови здійснення узгоджених кроків щодо реформ та інвестицій, викладених у додатку до Виконавчого рішення Ради. Крім того, фінансова підтримка в рамках Плану України буде надана за умови, що Україна продовжить підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, стратегія реформ та інвестицій України пропонує міцну основу для відновлення більш сучасної та процвітаючої України на її шляху до ЄС.

"Позитивна оцінка Єврокомісією Плану України відкриє шлях до регулярних виплат у рамках Українського механізму. Сьогоднішнім рішенням ми ще раз демонструємо, що Європа підтримує Україну стільки, скільки потрібно, і що ми готові надати таку необхідну фінансову підтримку", - підкреслила вона.

Що передбачає План України

План України визначає 69 реформ та 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних та кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках Плану, охоплюють 15 галузей, включаючи енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелену" та цифрову трансформацію, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію. Вони спрямовані на підвищення макроекономічної та фінансової стійкості України, удосконалення державного управління, підвищення потенціалу та ефективності адміністрації, підзвітності та чесності судової системи, підтримку розвитку приватного сектору та створення умов, що сприяють стійкому економічному зростанню.

Очікується, що низка реформ допоможе зусиллям України на шляху до вступу до ЄС, сприяючи приведенню її законодавства у відповідність до європейського.

За оцінкою Комісії, запропоновані реформи та інвестиції мають значний потенціал для прискорення зростання, підтримки макроекономічної стабільності, покращення фіскальної ситуації та підтримки подальшої інтеграції України з ЄС. Якщо всі запропоновані дії будуть реалізовані у повному обсязі, ВВП України може збільшитися на 6,2% до 2027 року та на 14,2% до 2040 року. Реалізація Плану також може призвести до скорочення боргу приблизно на 10% ВВП до 2033 року в порівнянні з альтернативним сценарієм без Механізму.

Подальші дії

Після позитивної оцінки Європейської Комісії, як зазначають на Урядовому порталі, рішення щодо остаточного затвердження Плану України має ухвалити Рада ЄС.

Після ухвалення Плану, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України та позитивної оцінки Стороною ЄС виконання таких заходів.

З 50 млрд євро, передбачених Ukraine Facility, на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд – 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку – 4,76 млрд євро.

Програма Ukraine Facility

4-річна програма Ukraine Facility надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

1 лютого Європейська рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму €4,5 мільярда через Ukraine Facility.

У 2024 році Україна розраховує отримати ще понад 11 млрд євро від Європейського Союзу в рамках програми.

За словами віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса, саме цей План буде головним інструментом імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Фото: ua.depositphotos.com