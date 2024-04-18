Україна витратила $4 млрд з бюджету на зброю через брак обіцяної допомоги від партнерів

Через затримку партнерів з допомогою Україні довелось витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння. Це має негативні наслідки для бюджету.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, на початку 2024 року Україна опинилась у складній ситуації через недостатню кількість як фінансування, так і озброєння та боєприпасів.

"4 млрд дол США – саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", – підкреслив Марченко.

Важливість допомоги Україні

Міністр наголосив, що відсутність або затримка у підтримці України негативно впливає на спроможність нашої держави протистояти ворогу на фронті. Водночас нестача засобів ППО і ПРО – зменшує економічний потенціал країни.

Очільник Мінфіну акцентував увагу на необхідності пришвидшити пошук механізму використання заморожених активів РФ на користь України.

"Захищаючи свої кордони, українці захищають міжнародний порядок і стримують розповсюдження війни на решту території Європу. Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора, – підкреслив Марченко.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд

Міністр заявив, що з лютого 2022 року Україна отримала $83,7 млрд фінансової допомоги від партнерів.

За його словами, Україна отримала $83,7 млрд з лютого 2022 року. У 2024 році до державного бюджету вже надійшло $10,2 млрд.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ - $4,5 млрд та інших.

Водночас Марченко наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.

Раніше Марченко розповів, що протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.