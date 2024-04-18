Украина потратила $4 млрд из бюджета на оружие из-за отсутствия обещанной помощи от партнеров

Из-за задержки партнеров с помощью Украины пришлось потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения. Это имеет отрицательные последствия для бюджета.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов.

"4 млрд долл. США – именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета", – подчеркнул Марченко.

Важность помощи Украине

Министр подчеркнул, что отсутствие или задержка в поддержке Украины отрицательно сказывается на способности нашего государства противостоять врагу на фронте. В то же время нехватка средств ПВО уменьшает экономический потенциал страны.

Глава Минфина акцентировал внимание на необходимости ускорить поиск механизма использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Защищая свои границы, украинцы защищают международный порядок и сдерживают распространение войны на остальную территорию Европы. Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора", - подчеркнул Марченко.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от партнеров $83,7 млрд

Министр заявил, что с февраля 2022 года Украина получила $83,7 млрд финансовой помощи от партнеров.

По его словам, Украина получила $83,7 млрд. с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило $10,2 млрд.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается $27 млрд. Уже есть заверения от ЕС на сумму около $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд и других.

В то же время Марченко подчеркнул, что критически важным вопросом является утверждение Конгрессом США пакета помощи Украине.

Ранее Марченко рассказал, что в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиардов долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.