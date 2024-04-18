Активы РФ не разморозят до возмещения ущерба Украине: варианты конфискации будут представлены в июне

Министры финансов стран G7 и руководители центральных банков на встрече в Вашингтоне не смогли прийти к согласию по использованию замороженных российских активов, в том числе их конфискации для помощи Украине. Они продолжат работу над возможными вариантами, которые представят лидерам G7 перед саммитом в Италии в июне.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в совместном заявлении, опубликованном после встречи, министры финансов стран G7 пообещали продолжать работу над "всеми возможными способами" использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Министры финансов стран G7 подчеркнули, что они твердо настроены помочь Украине удовлетворить неотложные краткосрочные потребности в финансировании, "включая использование чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов".

"Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный ей Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор", - заявили представители G7.

О конкретном плане использования российских активов речь не шла, однако министры заявили, что продолжат работать над тем, чтобы замороженные российские активы можно было еще и использовать в пользу Украины.

Этот план будет представлен в июне на саммите в Италии.

Как пишет Reuters, Вашингтон поддерживает идею полной конфискации активов в 260 миллиардов евро и передачи их Украине. Однако европейские чиновники по-прежнему опасаются, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Поэтому страны ЕС предлагают пока просто отдавать Киеву прибыль, полученную от замороженных российских активов.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

12 февраля Совет Европейского Союза принял постановление, согласно которому центральные депозитарии, владеющие более 1 миллионом евро, активов центрального банка России должны отдельно вести учет замороженных активов и доходов от них, накапливаемых через ограничительные меры ЕС.

Также Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Недавно министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что было бызаконно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

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