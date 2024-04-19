Украине понадобится $42 млрд международной помощи для поддержки бюджета: где будем брать деньги

Украина нуждается как минимум в $42 миллиардах международной помощи для бюджетной поддержки в нынешнем году в условиях продолжения войны, развязанной Российской Федерацией.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Поддержка Украины остается несокрушимой

"Глобальная поддержка Украины остается несокрушимой. Однако войну России против Украины нужно прекратить, это человеческая трагедия и препятствие для перспектив роста мировой экономики", - подчеркнула Георгиева.

Она добавила, что по состоянию на сегодняшний день МВФ оценивает потребности бюджетной поддержки для Украины в размере $42 миллиарда на 2024 год.

Она выразила уверенность, что финансирование удастся найти, поскольку международная поддержка остается непоколебимой.

Георгиева подчеркнула, что для решения экономических проблем для Украины и региона нужно, прежде всего, прекратить российскую войну.

"Война прежде всего – это трагедия, когда ежедневно убивают и ранят мужчин, женщин и детей. Так что нам нужно, чтобы эта война закончилась ради них", - подчеркнула глава МВФ.

Украина найдет средства для покрытия бюджетного дефицита

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на этот год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Я уверен, что мы найдем все необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита", - отметил глава украинского правительства.

Шмигаль сообщил, что подавляющая часть этой суммы уже получена или запланирована в течение нынешнего года.

В частности, по его словам, Украина практически уже имеет 16 млрд евро по программе ЕС Ukraine Facility, планирует получить в общей сложности $5,4 млрд в виде траншей от МВФ, а также более $7 млрд от Соединенных Штатов в течение этого года. Премьер также отметил, что у Украины есть $4,5 млрд от Японии и определенная сумма в виде кредита DPL от Всемирного банка.

"То есть в целом мы собрали ту сумму, как и планировали в бюджете в качестве бюджетного дефицита – $37 млрд. Еще $5 млрд мы должны найти во внутренних резервах – это внутренние заимствования, сборы налогов в Украине",- подчеркнул Шмигаль.

Он также подчеркнул, что Украина уже работает с партнерами по привлечению финансирования в 2025 году.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от партнеров $83,7 млрд.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с февраля 2022 года Украина получила $83,7 млрд финансовой помощи от партнеров.

В 2024 году в государственный бюджет уже поступило $10,2 млрд.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается $27 млрд. Уже есть заверения от ЕС на сумму около $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд и других.

В то же время Марченко подчеркнул, что критически важным вопросом является утверждение Конгрессом США пакета помощи Украине.

Ранее Марченко рассказал, что в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиардов долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.