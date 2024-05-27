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МВФ начал с Украиной переговоры по четвертому пересмотру программы Extended Fund Facility
27 мая в Варшаве и онлайн-формате началась миссия Международного валютного фонда (МВФ) по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,6 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках программы EFF.
Министр финансов Сергей Марченко отметил важность успешного завершения пересмотра для получения очередного транша.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Мы удачно прошли уже три просмотра Программы и рассчитываем на получение следующего транша в результате успешного четвертого пересмотра уже в июне. Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF объемом около 2,2 млрд долларов США", - подчеркнул он. .
Марченко добавил, что Минфин совместно с НБУ и МВФ продолжает работать над введением реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления управления, экономического восстановления и евроинтеграции Украины.
Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ
Напомним, что в Государственный бюджет Украины уже поступило четыре транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 5,4 млрд долларов США с 15,6 млрд долларов США, предусмотренных программой.
31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрила четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.
С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.
Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря 2023 года.