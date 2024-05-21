Украина выполнила все структурные маяки, необходимые для четвертого пересмотра EFF

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.

Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова агентству "Интерфакс-Украина".

"Все структурные маяки выполнены. После того, как мы получили положительные новости от Соединенных Штатов, имеем четкое понимание плана работы с Европейским Союзом по Ukraine Facility и соответствующих траншей, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства", – сказала она в кулуарах второго люксембургско-украинского бизнес-форума "Быстрое восстановление Украины", организованного Люксембургско-украинской торгово-промышленной палатой в Люксембурге во вторник.

По словам Зыковой, во время работы миссии речь пойдет о структурной работе над тем, чтобы Украина в дальнейшем оставалась в рамках программы, а также будет нарабатываться план работы для будущего до конца года пятого ее пересмотра.

Замминистра финансов также отметила, что "критических точек нет".

"Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода... Существует очень простая, но одновременно важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, какие фискальные меры, монетарные меры мы принимаем", - добавила заместитель министра финансов.

Она напомнила, что первые месяцы 2024 года при отсутствии финансирования ЕС и США, частично компенсированных Японией и Норвегией, Украина прошла практически благодаря внутренним мероприятиям: налог на сверхприбыль банков, досрочная уплата дивидендов крупнейшими госкомпаниями.

"У них (принятых мер) не было деструктивного влияния на экономику, что положительно, но, в то же время, это те меры, которые можно принять один раз. И мы не хотели бы принимать меры, которые оказали бы негативное влияние на экономику и на систему в целом", - подчеркнула Зыкова.

По ее словам, Украина проводит и дальше будет проводить активные переговоры и с США, и с ЕС по вопросу взаимного предполагаемого выполнения взятых на себя обязательств.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн. Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

17 февраля 2024 года миссия МВФ и представители власти Украины начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), а уже 21 марта исполнительный совет МВФ завершил его, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.

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